رابط خدمة نقل كفالة مادة 18 عبر موقع وزارة الداخلية الكويتية

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محمد سياف - ابو ظبي - أطلقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في دولة الكويت خدمة نقل كفالة مادة “18” قطاع خاص من كفيل إلى كفيل عبر الموقع الرسمي للوزارة اعتبارا من اليوم الثلاثاء 26-1-2021، والتي جاءت ضمن جهود الوزارة لتعميم رقمنة مختلف خدمات قطاعاتها التي تقدمها للمواطنين والمقيمين، بهدف تسهيل وتبسير كافة الإجراءات التي تقدمها مختلف قطاعات الوزارة .

تتيح هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة نقل الكفالة من كفيل لآخر أون لاين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إتمام هذا الإجراء خلال وقت قصير ولا يتطلب الأمر سوى رفع المستندات المطلوبة لإتمام هذه الخدمة من خلال رابط خدمة نقل كفالة التالي :

رابط نقل كفالة مادة 18

moi.gov.kw

وكان هذا الإجراء يتم سابقا من خلال التنقل إلى مصالح الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية، وتقديم المستندات التي تحددها القوانين المنظمة لهذه العلمية .