أسعار ومواصفات بلاي ستيشن 5 في السعودية 2021

سعر بلايستيشن 5 في السعودية يتصدر البحث نظرًا لإمكانياته المُذهلة حيثُ أطلقت العلامة التجارية، سوني منذ أعوام مجموعة من أجهزة الألعاب الإلكترونية التي يُفضلها الكثير، منا منذ عقود ونتمنى مع كل جهازًا جديد الحصول على الإصدار الذي يوفر بدوره أيضًا إمكانية اللعب بدقة أعلى مع العلم بأن كل إصدار مواصفات جديدة لابد من مقارنتها مع جهازك الحالي قبل الشروع في عملية الشراء، ولجميع التفاصيل الرسمية تابع معنا.

أسعار ومواصفات بلاي ستيشن 5 في السعودية PS5

يظهر التطور التكنولوجي في عالم الألعاب بوضوح في جهاز البلايستيشن 5 حيث يحتوي على بعض الخصائص التي تُعطي شعورًا واقعيًا جدًا أثناء اللعب، وتتمثل أهم المواصفات فيما يلي”

المعالج ذو سرعة 3.5 جيجا هيرتز أتى من النوع المطور Zen 2 ثماني النواة.

ذاكرة سعتها 16 جيجا بايت من النوع GDDR6 تصل سرعتها أثناء نقل البيانات إلى 448 جيجا بايت/ث.

معالج رسوميات من النوع TFLOPs بسرعة تصل إلى 2.23 جيجا هيرتز وتردد 10.28.

سعة التخزين من النوع SSD يصل حجمها إلى 825 جيجا بايت تقوم بنقل المعلومات بسرعة فائقة تصل إلى 5.5 جيجا بت على الثانية.

تردد الشاشة 120 فريم/ث تعمل بدقة تصل إلى 4K، مع إمكانية توصيله بالتلفزيون بدقة تصل إلى 8K.

الاتصال بالواي فاي والبلوتوث مما يُتيح ترقية الألعاب الرقمية من فور إلى فايف.

سرعة العرض 120 هيرتز والتي تصل إلى 125 إطار كل ثانية.

سعر بلايستيشن 5 في السعودية

يتوفر البلايستيشن بسهولة في الإمكان المُعتمدة لبيع الإلكترونيات في السعودية حيث نجده بسهولة في مكتبة جرير وأيضًا موقع نون الإلكتروني كما يُمكن الحصول عليه من موقع أمازون، والجدير بالذكر أن الأسعار حطمت توقعات الجميع فهي مُناسبة جدًا نظرًا لمُحبي البلايستيشن والطبقة المتوسطة.

شراء بلاي ستيشن 5 في السعودية جرير

سعر جهاز بلايستيشن 5 PS في السعودية هو 2299 ريال سعودي للإصدار العادي أما عن الرقمي فسعر الجهاز بمكتبة جرير هو 2299 ريال سعودي، وفي الواقع الأسعار متقاربة جدًا مما يرجح ميزان النسخة العادية مع إمكانيات أفضل وألعاب أكثر.

أسعار بلاي ستيشن 5 في السعودية 2021

يأتي الجهاز مرفقًا بمجموعة من الملحقات التي ترفع من مستوى اللعب وتضيف المرح الإلكتروني لجهاز البلايستيشن الجديد، وتتمثل الملحقات فيما يلي: الكاميرا التي توفر إمكانية التقاط الصور أثناء اللعب ويُمكن شرائها بسهولة. وحدة التحكم: هي الأساس في البلايستيشن فايف حيث تحتوي على بعض التأثيرات الصوتية والحركية التي تُضيف شعورًا بالواقعية أكثر. السماعات: من النوع اللاسلكي الذي يحتوي على ميكروفون متطور يعزل الصوت وبالتالي يُقلل من الضوضاء.