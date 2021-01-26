تسجيل شكوي ضد بنك أو شركة تمويل أو شركة تأمين بمؤسسة النقد sama

تقديم شكوي ضد بنك أو شركة تمويل أو شركة تأمين بالسعودية، حيث يتعرض يومياً الكثير من المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الي بعض المشاكل التي تتم نتيجة التعاملات المصرفية المختلفة سواء مع بنك أو شركة تأمين أو شركة تمويل مالي الخاصة بالقروض المالية والعقارية وغيرها من المؤسسات، ويبحث كل مواطن عن طريقة تقديم شكوي ضد بنك وخلافه وطريقة الحصول علي حل لمشكلة قد تواجهه مع هذه المؤسسات العاملة بالمملكة، وتعد مؤسسة النقد العربي السعودي من أهم الهيئات الحاكمة والفاصلة بين شكوي المواطنين وبين جهة الشكوي، فمؤسسة النقد السعودي بمثابة المصرف المركزي للمملكة والذي يتولى المراجعة المالية علي جميع قطاعات العمل المصرفية، وسوف نُدرج لكم رابط تقديم تقديم شكوي ضد بنك أو شركة تمويل أو شركة تأمين بالسعودية.

تقديم شكوي ضد بنك وغيرها بمؤسسة النقد العربي السعودي

تقديم شكوي ضد بنك أو شركة تمويل أو شركة تأمين بالسعودية، هي خدمة إلكترونية توفرها مؤسسة النقد العربي السعودي لجميع العملاء التابعين للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية التابعة لها، وتعمل مؤسسة النقد علي حماية العملاء من جميع المشاكل التي يتعرضون لها من خلال تقديم وتسجيل شكوي بمؤسسة النقد والحصول علي رقم معاملة للشكوي حتي يتم الاستفسار عن مدي التحقيق في الشكوي ومدي حلها من مؤسسة النقد.

رقم الاتصال بمؤسسة النقد العربي السعودي

رقم هاتف مؤسسة النقد العربي السعودي هو 8001256666، وهو الرقم الموحد لخدمات الشكاوى والاستفسارات المختلفة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الاتصال بمؤسسة النقد من الساعة الثامنة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.

رابط تسجيل شكوي ضد بنك أو شركة تمويل أو شركة تأمين بالسعودية

خدمة تقديم شكوي ضد بنك في السعودية هي خدمة إلكترونية توفرها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، حيث يستطيع جميع الأفراد المواطنين والمقيمين بالمملكة، وكذلك الجهات الحكومية والخاصة تقديم طلب شكوي للمؤسسة حتي يتم الفحص والمراجعة قانونياً لإثبات حق كل طرف، ويتم تسجيل شكوي بمؤسسة النقد العربي من خلال الدخول علي موقع ساما sama وتسجيل الشكوي الخاصة بكل فرد.

مركز خدمة المراجعين لخدمات المواطنين

توفر مؤسسة النقد العربي السعودي ميزة هامة للمواطنين الذين لا يستطيعون التواصل الإلكتروني، حيث يمكن التقدم بشكوي ورفعها يدوياً من خلال زيارة مركز خدمة المراجعين في العنوان التالي، بشارع الملك سعود بن عبد العزيز، مدينة الرياض، ويتم تقديم شكوي بمركز خدمة المراجعين في أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً.