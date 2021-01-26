رابط وخطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

وفرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442هـ، بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، فيما يأتي ذلك في إطار النهوض بهذه الفئة المهمة في المجتمع، عن طريق تنمية وتطوير طرق التدريس لإخراج أجيال قادرة على فهم الواقع والتسلح بالعلم النافع والمعرفة التي يستفيد منها الوطن، خصوصًا أن هذه الاختبارات مصممة لتحسين جودة أداء المعلم، ومهاراته وقدراته التي يمتلكها لأداء المهام المطلوبة، وهي مكونة من جزأين، الأول: التربوي العام لجميع المعلمين في المواد الدراسية المختلفة، والتخصصي الذي يقيس مدى قدرة المعلم على الإلمام بمادته.

طريقة التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1442

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442هـ، للمعلمين والمعلمات في المملكة الذين يريدون التسجيل في الاختبار، عليهم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر شبكة الإنترنت. نختار نظام الرخص المهنية. نضغط على “الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”. يجب إدخال اسم المستخدم، وكلمة السر، والرمز المرئي. الضغط على “تسجيل الدخول”. يجب كتابة الرمز المرسل عبر رسالة نصية إلى الهاتف الجوال. ننتقل إلى الملف الشخصي، ونختار “الاختبارات”، ونضغط على “سجل الآن”. ننتقل إلى ملف المستخدم عبر قياس، ويجب أن يكون هناك حساب. ننقر على “تعديل”، ثم “متابعة”، ونوافق على التعليمات المعروضة على الشاشة. تعبئة البيانات الإضافية المطلوبة. النقر على “التالي” من أجل حجز موعد ومقر الاختبار. يجب اختيار المدينة التي نريد إجراء الاختبارات بها، وتحديد المقر الذي نؤدي الامتحان فيه. نختار الموعد المناسب، وننقر على “التالي”. يجب مراجعة بيانات الاختبار، والنقر على “الموافقة على الموعد”، ثم ننقر على ““التالي”. نختار طريقة الدفع، ثم إتمام تلك الخطوة. ننتقل إلى صفحة تفاصيل الاختبار.

موعد انعقاد اختبار الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الخطة الزمنية للاختبار، حيث جاءت على النحو التالي: