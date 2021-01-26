التسجيل لمنحة سند الزواج من الأمير محمد بن سلمان وشروط الحصول علي دعم مالي

مبادرة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان لمنحة سند الزواج، والتسجيل لتلك المنحة المقدمة من محمد بن سلمان والتي أطلقها من أجل مساعدة الشباب السعودي في الزواج عن طريق تقديم دعم مالي من خلال منحة سند محمد بن سلمان للزواج ويبحث الكثير من الشباب عن شروط التسجيل في سند محمد بن سلمان للزواج وعن رابط سند الرسمي وكيفية التسجيل في مبادرة سند للزواج وقيمة الدعم المالي لبرنامج سند كل تلك الأسئلة سنتناولها بالتفصيل في السطور التالية بالمقال ليشمل كل تفاصيل منحة محمد بن سلمان سند للزواج.

ما هو برنامج سند محمد بن سلمان

سند هو برنامج تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان يهدف في المقام الأول لعفة الشباب عن طريق منحهم الدعم المالي من قبل الحكومة وفق شروط واليات سنتحدث عنها في المقال ويستهدف برنامج سند الشباب الغير قادر مادياً ومبادئ المبادرة هي تحقيق التنمية المجتمعية وزيادة وعى الشاب المقبل على الزواج لتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع السعودي وتحقيق السعادة للمواطنين جميعاً.

شروط الحصول على منحة سند محمد بن سلمان

للحصول على منحة برنامج سند يوجد بعض الشروط الواجب استيفائها في الشخص المتقدم للبرنامج سنعرضها في السطور التالية:

تقدم المنحة للمواطنين حاملي الجنسية السعودية فقط.

عمر المتقدمين لا يزيد عن أربعون عاماً.

عمر المتقدم أكثر من واحد وعشرون عاماً وعمر الزوجة أكثر من ثمانية عشر عاماً.

شرط ان يكون حاصل على الثانوية العامة فيما أكثر.

عدم مرور عام كامل على عقد الزواج.

لم يسبق للمتقدم الزواج لمرة ثانية.

عدم تجاوز قيمة المهر أكثر من خمسين ألف ريال سعودي.

أن يكون راتب المتقدم للمنحة أقل من أربعة الآف ريال سعودي.

شرط أن يحصل المتقدم على دورة الوعى المالي للتسجيل في البرنامج.

تجاوز نسبة نجاح المتقدم 60% في دورة الوعى المالي.

أولوية برنامج سند تكون للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.

كيفية التسجيل في منحة سند الزواج محمد بن سلمان بالدعم المالي

طريقة التسجيل في مبادرة محمد بن سلمان سند من خلال الرابط الاليكترونى أصبحت سهل وميسرة في ظل النقلة التكنولوجية والمنصات الإلكترونية التي اطلقها ولى العهد لخدمة المواطن في المملكة واليكم خطوات التسجيل في موقع سند الاليكترونى:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع سند الاليكترونى.

النقر على خيار “سند الزواج”.

الاطلاع على كافة الشروط بالبرنامج.

التأكد من انطباق الشروط في رابط سند على المتقدمين.

التقديم على دورة الوعى المالي من خلال سند محمد بن سلمان.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المتقدم في صفحة سند الرسمية.

التأكد من صحة البيانات والضغط على الموافقة على الإقرار الخاص بالبيانات.

سيتم إرسال رسالة اعتماد طلب المتقدم لسند الزواج.

كم يبلغ الدعم المالي في منحة سند الزواج

تسائل الكثيرين عن قيمة دعم سند المالي للزواج والذي اطلقه ولى العهد حيث أكد القائمين على المبادرة انه في حالة انطباق المتقدم للمعاير والشروط المطلوبة للتسجيل في سند فأنه يحصل على دعم مالي يقدر بعشرون ألف ريال سعودي دون أن يتم استرداد أي مبلغ مقدم من مبادرة سند للزواج.