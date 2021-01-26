مستجدات قرارات التعليم في السعودية 1442 وتحديث الجديد لمنصة مدرستي

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية اقتراب موعد بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 1442 هـ، بما يضمن استمرار الطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية المختلفة وفق الإجراءات الاحترازية لحمايتهم من خطر الإصابة فيروس كورونا المستجد، حيث قامت الوزارة التعليم بتوفير تلك المنصة الدراسية للحفاظ علي سلامة الطلاب والطالبات في المملكة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص 32 قناة تعليمية جميعها تقدم المراحل التعليمية المختلفة بكل السبل الممكنة المتاحة التي تيسر التحصيل الدراسي للطالب، حيث قامت الوزارة التربية والتعليم بعمل تحديث داخل منصة مدرستي لأن الوزارة قررت إكمال الفصل الدراسي الثاني بنظام التعليم الإلكتروني بعد نجاح تجربة التعليم عن بُعد في المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي

تحديث جديد داخل منصة مدرستي الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية، بعد أن استطاع التعليم الإلكتروني قرارات جديدة خاصة بالمنظومة التعليمية بالفصل الدراسي الثاني لهذا العام، فقامت الوزارة التربية والتعليم أتخاذ أهم القرارت بتقسيم العام الدراسي إلي ثلاثة فصول دراسية وليس فصلين فقط ويتم الاعتماد علي منصة مدرستي الإلكترونية المزمع إطلاقها مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس علي جميع الطلبة والطالبات كما يمكن الاستفادة من منصة مدرستي من أجل متابعة شرح منهج الفصل الدراسي الثاني عن بُعد، لذلك يمكن علي الجميع بتحديث المنصة الذي أطلقته الوزارة التعليمية لمتابعة الدراسة من أجل متابعة شرح منهج الفصل الدراسي الثاني.

طريقة تحديث منصة مدرستي

خطوات التحديث الجديدة لمنصة مدرستي الإلكترونية، حيث قامت الوزارة أتخاذ أهم القرارت بتقسيم العام الدراسي الثاني 1442 هـ إلي ثلاثة فصول وليس فصلين فقط كما خصصت منصات إلكترونيا علي خدمة المنظومة التعليمية، لذا يمكن علي الجميع بتحديث منصة مدرستي بطريقة سهلة وبسيطة كما يلي: