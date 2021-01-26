أخبار اليمن : لبوزه يعزي بوفاة الشيخ محسن الكيله

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لبوزه يعزي بوفاة الشيخ محسن الكيله

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن الكيله عوض، الشخصية الاجتماعية وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، امين عام المجلس المحلي مديرية تبن محافظة لحج، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. لبوزه يعزي بوفاة الشيخ محسن الكيلهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزه برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محسن الكيله عوض، الشخصية الاجتماعية وعضو اللجنة الدائمة للمؤتمر، امين عام المجلس المحلي مديرية تبن محافظة لحج، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ ساهر محسن الكيله، وإخوانه، وكافة أفراد الأسرة، عبّر لبوزه باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وأصدق مواساته، بهذا المصاب الجلل. سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون"



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