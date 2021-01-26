الشوافي يحذر من طقس بارد خلال الـ48 ساعة المقبلة
حذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي اليوم المزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية من آثار موجة صقيع، حفاظاً على المحاصيل الزراعية، خلال الـ48 ساعة المقبلة.
وتوقع الفلكي اليمني أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة يومي الأربعاء والخميس مقارنة بالليلتين الماضية، خصوصاً إذا كانت الرياح ساكنة والسماء صافية ستكون الأجواء شديدة البرودة.
ودعا الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.
وحث الفلكي الشوافي رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذر من طقس بارد خلال الـ48 ساعة المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.