أخبار اليمن : الشوافي يحذر من طقس بارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

الشوافي يحذر من طقس بارد خلال الـ48 ساعة المقبلةحذر الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي اليوم المزارعين في المرتفعات والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية من آثار موجة صقيع، حفاظاً على المحاصيل الزراعية، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتوقع الفلكي اليمني أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة يومي الأربعاء والخميس مقارنة بالليلتين الماضية، خصوصاً إذا كانت الرياح ساكنة والسماء صافية ستكون الأجواء شديدة البرودة.

ودعا الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث الفلكي الشوافي رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.