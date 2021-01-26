جدة - نرمين السيد - وعمل بلينكن فى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ التى يرأسها بايدن لفترة طويلة، وشغل منصب مستشار الأمن القومى لنائب الرئيس فى البيت الأبيض. ويعد بلينكن من أنصار وجود قيادة قوية للولايات المتحدة فى الخارج، لمواجهة خصوم محتملين مثل الصين، فى حين يؤكد فرص التعاون مع دول أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشيوخ يصوت لتعيين أنتونى بلينكن وزيرًا للخارجية الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.