تجدد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمتشددين بسبب إغلاق كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أضرم المتظاهرون فى حى "ميئا شعاريم" فى القدس، النار فى حاويات القمامة، وألقوا الطماطم نحو قوات الشرطة التى ردت بفتح خراطيم المياه.

وفى بيانها، قالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصرها "تعرضوا للهجوم عند وصولهم لتطبيق أنظمة الإغلاق"، مضيفة أن المتظاهرين ردوا "بإغلاق الطرق وإلقاء الحجارة على قوات الأمن"، ما أدى إلى اعتقال 8 أشخاص.

كما شهدت مدينة بيت شميش ومستوطنة موديعين فى الضفة الغربية المحتلة اشتباكات بين الشرطة واليهود المتشددين، انتهت باعتقال 6 متظاهرين.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين، باستجابة الشرطة بعد أن اشتبك متظاهرون من اليهود المتشددين مع قوات الأمن واضرموا النيران فى حافلة، ما أدى إلى إصابة سائقها ونقله إلى المستشفى للعلاج.

وقال سائق الحافلة إيال تسيبورى، إن نحو 50 شخصًا أغلقوا الطريق فى مدينة بنى براك قرب تل أبيب بحاويات القمامة والإطارات، مضيفًا أن كسروا نوافذ الحافلة.

وكانت إسرائيل قد فرضت الإغلاق الثالث فى ديسمبر الماضى، لأجل احتواء تفشى فيروس كورونا المستجد.