واشنطن: إدارة بايدن ستدعم حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - أكد القائم بأعمال المبعوث الأمريكى لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، اليوم الثلاثاء، على أن "سياسة الرئيس جو بايدن فى الشرق الأوسط ستكون دعم حل متفق عليه لوجود دولتين، حيث تعيش إسرائيل فى سلام وأمان إلى جانب دولة فلسطينية تنعم بمقومات البقاء".





ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال ميلز إن إدارة بايدن تعتزم إعادة الدعم للفلسطينيين، واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التى أغلقتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، مضيفًا أن الإدارة الجديدة ستستمر فى حث البلدان الأخرى على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن مع التأكيد على أنه "لا بديل عن السلام الإسرائيلى الفلسطينى".

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