لبنان يسجل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة اللبنانية فى بيان اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى ارتفاع إجمالى الإصابات فيها ليبلغ 285.754 إصابةً، فيما بلغ إجمالى الوفيات 2.477 حالةً.

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