على غرار جارتها هولندا.. بلجيكا تستعد لاحتجاجات ضد قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام فى بلجيكا، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تستعد لامتداد محتمل للاحتجاجات ضد القيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد احتجاجات مماثلة فى جارتها هولندا تخللها أعمال شغب هذا الأسبوع.





ووفقًا لصحيفة "دى ستاندارد" البلجيكية، تبادل المواطنون عدة دعوات للاحتجاجات فى مدن ماسمشيلين وسينت نيكلاس وتورنهورت قرب الحدود الهولندية، منذ يوم السبت الماضى. فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة من يقف وراء تلك الدعوات، حيث ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن السلطات تواصل بحثها فى قضية رجل ألقى زجاجة حارقة على منزل العمدة السابق لماسمشيلين، وهو الحادث الذى تم تصنيفه بين الدعوات المتعلقة بالاحتجاج. وكانت بلجيكا فرضت حظر تجوال ليلى لأسابيع، فى مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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