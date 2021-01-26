رئيس الوزراء البريطاني: أتحمل مسئولية وفاة 100 ألف شخص بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه يتحمل المسؤولية كاملة، بعدما تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا حاجز المائة ألف حالة وفاة.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "من الصعب حساب الحزن الذي تحمله تلك الإحصائية القاتمة، وسنوات العمر الضائعة والتجمعات العائلية التي لم يتم حضورها، والفرص الضائعة للكثير من الأقارب حتى لو تم توديعهم".

وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية بتجاوز عدد وفيات كورونا 100 ألف".