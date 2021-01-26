رئيس الوزراء البريطاني: أتحمل مسئولية وفاة 100 ألف شخص بكورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه يتحمل المسؤولية كاملة، بعدما تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في بريطانيا حاجز المائة ألف حالة وفاة.
وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "من الصعب حساب الحزن الذي تحمله تلك الإحصائية القاتمة، وسنوات العمر الضائعة والتجمعات العائلية التي لم يتم حضورها، والفرص الضائعة للكثير من الأقارب حتى لو تم توديعهم".
وأضاف: "أتحمل كامل المسؤولية بتجاوز عدد وفيات كورونا 100 ألف".
أظهرت الإحصائيات الرسمية في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد عتبة المائة ألف حالة وفاة.
وسجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، 1631 حالة وفاة و20,089 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتعتبر بريطانيا خامس دولة على مستوى العالم من حيث أعداد الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل.
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