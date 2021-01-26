أول تعليق لـ قرقاش على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية الأمريكية

علق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، على تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ألف مبروك لسعادة أنتوني بلينكين بعد تعيينه في منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "محترف رصين يتمتع بإتقان نزع السلاح والتواضع.. نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية الثنائية".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، صوت اليوم الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مرشح الرئيس جو بايدن، لوزارة الخارجية قد يحلف اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم كوزيرًا للخارجية.

ويعد بلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وكان الشخصية الثانية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عندما كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس.