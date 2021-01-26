مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح تعيين أنتوني بلينكن وزيرًا للخارجية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، لصالح تعيين أنتوني بلينكن، وزيرًا للخارجية، بتأييد 67 عضوًا من أصل مائة عضو.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مرشح الرئيس جو بايدن، لوزارة الخارجية قد يحلف اليمين الدستورية في وقت سابق من اليوم كوزيرًا للخارجية.
ويعد بلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة، وكان الشخصية الثانية في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، عندما كان يشغل بايدن منصب نائب الرئيس.
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