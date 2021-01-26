غرامة تأخير تجديد الاقامة في السعودية 2020

غرامة تأخير تجديد الإقامة في السعودية يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة، حيث أنهم يحتاجون إلى تجديد الإقامة كل عام أو كل عامين أو اكثر لبعض الفئات، ولذلك يحتاج المقيم إلى تجديد الإقامة في كل مرة تنتهي فيها صلاحيتها ويجب على المقيم تجديد الإقامة في مدة أقصاها ثلاثة أيام بعد الانتهاء، وفي حالة عدم التجديد في المعاد المحدد تفرض على المقيم غرامة، وسنتعرف عليها في هذه المقالة.

غرامة التأخير تفرض على جميع فئات الوافدين أو المقيمين في المملكة، وتلك الغرامة هي كالتالي:

التأخير في تجديد الإقامة لأول مرة طوال فترة الإقامة تكون الغرامة 500 ريال.

عندما يتأخر المقيم أو الوافدين في تجديد الإقامة للمرة الثانية تكون الغرامة 1000 ريال.

عندما يتأخر المقيم أو الوافد في التأخير لثالث مرة تكون الغرامة 1000 ريال مع إبعاده وترحيله عن المملكة.

وبهذه الطريقة تُحسب غرامة تأخير تجديد الإقامة.

طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة

عند التأخر في تجديد الإقامة في المعاد المحدد لتجديدها، فإنه يتم تطبيق الغرامة تلقائيا مع التجديد، والتي يقوم المقيم بتسديد تلك الغرامة مع الرسوم عن طريق موقع بوابة أبشر الإلكتروني عن طريق خدمة سداد، ويمكنك معرفة طريقة سداد غرامة تأخير تجديد الإقامة عبر إتباع الخطوات التالية:



الذهاب إلى موقع أبشر الإلكتروني.

تقوم بعد ذلك بالتسجيل إلى حسابك في أبشر عن طريق إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.

تقوم باختيار “الخدمات الإلكترونية”.

تقوم بالضغط على “الجوازات”.

تقوم باختيار “تجديد الإقامة إلكترونيا”.

تقوم بالضغط على تسديد الرسوم عبر خدمة سداد.

بعد ذلك ستظهر لك البيانات وسوف تجد غرامة تأخير تجديد الإقامة قد تمت إضافتها بشكل تلقائي على رسوم التجديد.

قد تمت إضافتها بشكل تلقائي على رسوم التجديد. ستظهر لك صفحة بها جميع البيانات وستجد الغرامة قد تمت إضافتها تلقائيا لرسوم التجديد.

متى تنزل غرامة تأخير تجديد الإقامة

صرحت الحكومة السعودية بأن الغرامة تطبق بعد تأخير تجديد الإقامة بثلاث أيام من انتهاء صلاحية الإقامة، لذلك يجب على المقيم أن يقوم يستعلم عن صلاحية الإقامة باستمرار لكي يجدد إقامته في الوقت المحدد بدون تأخير لكي لا تفرض عليه غرامة تأخير تجديد الإقامة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة التفاصيل الكاملة عن غرامة تأخير تجديد الإقامة في السعودية.