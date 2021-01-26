ما هي خدمة العقد الإلكتروني للزواج و الفرق بين خدمة الاستعلام عن العقد و خدمة التحقق من صحة عقد الزواج

مما لاشك فيه أن انتشار الجائحة كان سببا رئيسيا في وقوع عدد من الأزمات في مختلف أنحاء العالم، ولكن المؤكد ما نتج عنها من بعض الإيجابيات والتي استفاد منها البعض بشكل كبير، خاصة مع اتجاه الكثير من الحكومات الى ترقيم الخدمات وكانت الحكومة السعودية، من أوائل الحكومات التي اتخذت هذا الطريق، فقد أصبح اليوم بإمكان كلا من المواطن السعودي و المقيم بالمملكة القيام بإنجاز جميع الخدمات بشكل إلكترونيا بعيدًا تماما عن الروتين و زحام الهيئات و الوزارات وبسرعة وأقل مجهود، و تعد وزارة العدل السعودية واحدة من أوائل الوزارات في الحكومة السعودية التي اتجهت صوب إطلاق موقع الكتروني متخصص يعمل على تقديم كافة الخدمات الالكترونية التي تختص بالزواج و الطلاق ومنها على سبيل المثال : خدمة خدمة العقد الإلكتروني للزواج و خدمة الاستعلام عن عقود الزواج وخدمة التحقق من صحة عقد الزواج و خدمة طلب الزوجة الخُلع إلكترونيا ،وغيرها الكثير من الخدمات التي تختص بأحوال الأسرة والميراث، وذلك عبر بوابتين وهما: « بوابة نفاذ» وهي مختصة برفع الدعاوي الجديدة، و« بوابة ناجز» وهي مختصة لإصدار الشهادات أو إثبات الحالة.

ما هي خدمة العقد الإلكتروني للزواج ؟

وبداية دعونا نستعرض ما هو المقصود بخدمة العقد الإلكتروني للزواج ، و هي عبارة عن خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل السعودية لمواطنيها يقوم فيها الزوج بإدخال كافة بيانات العقد المطلوبة عبر المنصة و طلب حجز موعد مع المأذون لإتمام العقد ، و ذلك في خطوات سهلة و بسيطة ، نستعرضها معكم من خلال السطور التالية .

خطوات العقد الإلكتروني للزواج تتمثل في ثلاث خطوات بسيطة ، و هي:

أولا : حجز موعد إتمام عقد الزواج

يقوم الزوج بإدخال بيانات كلا من : الزوج والزوجة وولي الزوجة

يقوم الزوج بإدخال شروط الزوج والزوجة و إدخال بيانات المهر

يقوم الزوج بإدخال بيانات الشهود

يقوم الزوج بتحديد مكان و موعد إتمام العقد

يقوم الزوج بالبحث عن مأذون الأنكحة و اختيار أحدهم .

ثانيا : تجهيز المتطلبات للازمة لإتمام عقد الزواج .

يتم إجراء الفحص الطبي قبل موعد المأذون

يتم إحضار نسخة من صك الطلاق ، في حالة كانت المرأة المطلقة

يتم إحضار نسخة من صك حصر الورثة ، في حالة كانت المرأة متوفى والدها أو في حالة متوفى عنها زوجها .

ثالثا : توثيق عقد الزواج