البلاد تداول فتح محفظة استثمارية ببنك البلاد والتسجيل بتداول البلاد للحصول على دخل إضافي

بنك البلاد يقوم بتقديم خدمة البلاد تداول لكل عملاء البنك، ويمكن للعميل البدء بالتسجيل بالبلاد تداول بسهولة بمجرد فتح محفظة استثمارية ببنك البلاد، حيث يمكن لأي عميل بالمملكة العربية السعودية فتح محفظة استثمارية ببنك البلاد للبدء بتداول الأسهم بواسطة البلاد تداول سواء في سوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي، حيث يقدم بنك البلاد كل هذه الخدمات بمجرد التسجيل بالبلاد تداول.

مميزات البلاد تداول وفتح محفظة استثمارية ببنك البلاد

يقوم بنك البلاد بتقديم العديد من المميزات للبلاد تداول وفتح محفظة استثمارية ببنك البلاد وهي كالآتي:

المحفظة الاستثمارية وكل عمليات التداول تابعة بشكل مباشر للشريعة الإسلامية وفقا للهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية وذلك لكل البنوك الموجودة على أرض المملكة العربية السعودية.

يقوم البنك بتقديم العديد من صالات التداول وشاشات المتابعة المباشرة للسوق لكل الأسهم السعودية والعالمية وذلك في العديد من الأماكن بالمملكة العربية السعودية.

يمكن للعميل المتابعة المباشرة للسوق باستخدام المتابعة الأون لاين من صفحة بنك البلاد وذلك بتسجيل الدخول على تداول البلاد أو البلاد كابيتال (البلاد مالية).

يدعم بنك البلاد وسطاء التداول حيث يمكن للعميل القيام بعملية التداول وبيع وشراء الأسهم عبر هذا الوسيط أو المكتب المعتمد من البنك.

سوق الأسهم السعودي والعالمي

يمكن للعميل تحقيق أرباح قد تكون خيالية بالتداول سواء في سوق الأسهم السعودي أو السوق العالمي، ويمكن للعميل تحقيق هذه الأرباح بمتابعة سياسات الشركة وأنشطتها وأعمالها الخاصة واختيار الشركة الراغب في التداول بها بعناية خاصة ووفقا لتحليل فني جيد، ويمكن للعميل تحقيق الربح سواء في سوق الأسهم السعودي أو العالمي وقد تصل تلك الأرباح إلي 15 ضعف المبلغ الذي تم التداول به وذلك حسب الشركة وأنشطتها.

حساب استثماري البلاد واستثمار السعودية

توجه العديد من المواطنين وعملاء البنوك بالمملكة العربية السعودية للسوق الاستثمارية وتداول الأسهم في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، ويدعم بنك البلاد فتح حساب استثماري البلاد للتسهيل على العملاء الوصول لخدمات التداول بشكل سهل.

فتح حساب استثماري أو محفظة استثمارية ببنك البلاد البلاد كابيتال

لفتح حساب استثماري ببنك البلاد عليك اتباع الخطوات الآتية:

أولا عليك فتح حساب خاص بك ببنك البلاد.

ثانيا قم بالدخول على الصفحة الرسمية التابعة لبنك البلاد للتداول وهي البلاد مالية أو البلاد كابيتال.

قم بالبحث عن خيار التسجيل بالبلاد مالية واضغط عليه.

قم بملء كل البيانات الخاصة بك في الأماكن المحددة الموجودة على الصفحة بعد الضغط على تسجيل.

قم بإدخال رقم الجوال أو الهاتف الخاص بك شكل صحيح لاستلام الرمز التأكيدي الخاص بك.

بعد استلام الرمز التأكيدي الخاص بك قم بإدخاله بصورة صحيحة في المكان المحدد واضغط على تأكيد.

ستظهر لك بعدها سياسات الخصوصية والاستخدام الخاصة بتداول البلاد وفتح محفظة أو حساب استثماري البلاد أو بنك البلاد.

قم بقراءة سياسات الخصوصية بشكل صحيح تماما واختر بعدها موافقة ثم اضغط على تأكيد.

بعدها قم بإدخال اسم الحساب والرقم السري الخاص بك للمحفظة الاستثمارية بالبلاد الذي ترغب بهما.

قم باختيار نوع المحفظة التي ترغب بها هل هي لشركة أم لفرد.

بعدها تكون قد قمت بفتح الحساب الاستثماري بالبلاد أو المحفظة الاستثمارية ببنك البلاد.

شراء الأسهم وبيع الأسهم باستخدام البلاد تداول

عملية شراء وبيع الأسهم لا تختلف كثير من بنك لأخر باستخدام خدمات التداول الخاصة بالبنك وللقيام ببيع وشراء الأسهم بالبلاد تداول اتبع الخطوات الآتية: