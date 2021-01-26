تعتبر شريحة بيانات stc 160 لا محدود مسبقة الدفع التي تقدمها شركة الاتصالات السعودية في صورة بطاقات سوا هي أفضل خيار للحصول على باقة أنترنت ومكالمات لا محدودة بسعر مناسب، تأتي الباقة بخيارات عديدة تختلف في السعر ولكن تتفق في تقديم بيانات نت وباقات مكالمات غير محدودة، ويمكن بالطبع تركيب شريحة البيانات stc في راوتر المنزل، وسنساعدك في هذا المقال على اختيار أفضل عرض مناسبك لك من خلال مقارنة شاملة توضح العيوب والمميزات.

شريحة بيانات stc 160 لا محدود

يتم تقديم بطاقة البيانات سوا من الشركة للعملاء لحل مشكلة نفاذ باقة الإنترنت مع توفير باقات مكالمات أيضًا، بحيث يمكنك من خلال اشتراك واحد توفير كلا الأمرين بسهولة.

ولأن مواقع السوشيال ميديا المختلفة هي أكثر ما يستهلك من رصيد بيانات الهاتف فالباقة هنا تقدم النت مجاني لا محدود طوال شهر كامل لجميع مواقع التواصل.

سوا بوست 160 unlimited :

تعتبر هي الباقة الرئيسية هنا والتي يقبل عليها عملاء الشركة.

السعر هو 160 ريال (عند الشراء ببطاقة سوا) مع إضافة الضريبة (في حالة الشراء بطريقة أخرى) يصبح 184 ريال وتقد ما يلي:

مكالمات داخل الشبكة بدقائق غير محدودة.

خارج الشبكة بحد 1000 دقيقة.

20 جيجا بيانات لجميع استخدامات النت.

بيانات تصفح سوشيال ميديا لا محدود (مفتوح البيانات).

يتمتع العميل بذلك طوال فترة الاشتراك وهي شهر تقريبًا ( أربع أسابيع) وهناك عروض أخرى سنتعرف عليها فيما يلي.

يمكن الاشتراك لجميع العملاء من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم 900 يتم كتابة الرقم التالي بها: 7160 أو من خلال تطبيق mystc.

إذا كنت من مستخدمي شريحة زين أو تفكر في شرائها يمكنك التعرف على العروض والباقات الخاصة بزين ومقارناتها مع شريحة الاتصالات السعودية stc.

شريحة بيانات stc 220 لا محدود

سوا ستار هي شريحة أعلى في هذه الفئة والتي نرشحها بشدة لهواة الألعاب الإلكترونية ومشاهدة مقاطع الفيديو حيث توفر جيجابايت نت أكثر.

يتم هنا توفير شريحة أعلى من مساحة الاستخدام للأنترنت خارج مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي باقة ستار بسعر 220 ريال وبعد الضريبة (الدفع بوسيلة خارجية) يصبح 253 ريال بالضريبة وتقدم التالي:

مكالمات داخل الشبكة بدقائق لامحدود وخارجها أيضًا.

100 جيجا بيانات لجميع استخدامات الإنترنت.

تصفح سوشيال ميديا بدون حد بيانات (مفتوح).

يتمتع العميل بهذه المزايا لمدة أربع أسابيع كاملة، ويمكنك شحن ستار من خلال أرسال رسالة بها 7240 إلى الرقم 900 أو من خلال التطبيق.

يمكنك الاختيار بين الباقتين التي توفرهما stc حسب استخدامك.

توفر stc العديد من الطرق لشحن بطاقة سوا تصل إلى 6 طرق للشحن سواء من الموقع او التطبيق أو من البك مباشر.

شريحة بيانات stc سوا مفتوح

يتم توفير باقات إنترنت أو مكالمات مفوتر لامحدود بأسعار ومدد مختلفة لتناسب جميع المستخدمين وبعضها يصل إلى 3 شهور.

تنقسم مدة شرائح بيانات الباقات المفتوحة التي توفره شركة الاتصالات السعودية من حيث الصلاحية إلى باقات شهرية ويومية وباقة 3 شهور تتبع كويك نت مفوترة وهي كالتالي:

باقة شير بلس الشهرية:

بالإضافة إلى العرضين السابقين على شريحة بيانات stc لا محدود ( ستار بلس – بوست بلس) تتوفر شير بلس التي تقدم سعر أفضل منها مع توفير ميزة نت بمساحة معقولة مناسبة للاستخدام المتوسط.

تعتبر شير بلس الخيار الاقتصادي للراغبين في الحصول على تجربة تصفح سوشيال ميديا بدون الاهتمام بالتصفح العادي، وذلك بسعر أرخص يصل إلى 115 ريال (شريحة الدفع) وبعد إضافة الضريبة يكون 132.25 ريال (في حالة الشراء من وسيلة أخرى) وتقدم التالي:

مكالمات داخل الشبكة لا محدود (ميزة مهمة) وخارجها حتى 500 دقيقة.

تصفح شبكات التواصل بمساحة بيانات 10 جيجا.

الاستخدامات الأخرى للإنترنت بمساحة البيانات 5 جيجا.

يفضل الشحن في الثلاث عروض السابق ذكرهم عن طريق شريحة بيانات stc التابعة لبطاقة SAWA للحصول على السعر بدون ضرائب.

الباقات اليومية:

توفر شركة الاتصالات السعودية أيضًا إمكانية الاشتراك في باقاتها بشكل يومي في حالة احتياج النت بشكل مؤقت أو تم وضع العميل في ظروف محددة تجعله يحتاج إلى هذه العروض.

هناك باقتين مختلفتين الأولى بسعر 17.25 ريال والثانية بسعر 11.25 ريال عند الدفع بدون شريحة stc ويقدمان الآتي: