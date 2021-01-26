بايدن: محاكمة ترامب يجب أن تأخذ مجراها

بايدن: محاكمة ترامب يجب أن تأخذ مجراهاصرح الرئيس الأميركي جو بايدن، بأن إجراءات محاكمة الرئيس السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، يجب أن تأخذ مجراها.

وقال بايدن في مقابلة مع شبكة (س ان ان) الأمريكية: "المحاكمة ضرورية وآثارها ستكون على العملية التشريعية واختيار المرشحين القادمين للإدارة الأميركية".. معتبرا أن نتيجة عدم المضي في المحاكمة "ستكون أسوأ" من إجرائها.

واستبعد بايدن أن يحصل ترامب على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته.. مشيراً إلى أن النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل 6 أشهر على نهاية ولايته.

وتابع قائلاً: إنه لا يعتقد أن 17 سيناتورا جمهوريا سيصوتون لإدانة ترامب.. مضيفاً "مجلس الشيوخ تغير مرتين منذ آخر مرة كنت فيها بالإدارة، لكنه لم يتغير بشكل كبير".

الجدير ذكره أن الكونغرس قدم الاثنين، لائحة الاتهامات التي وافق عليها بحق ترامب، فيما يخص اتهامه بـ "التحريض" على اقتحام مبنى الكابيتول في الـ6 من يناير.