الإمارات.. إطلاق المهرجان السنوي لـ"الأخوة الإنسانية"

أطلقت وزارة التسامح والتعايش في دولة الإمارات، مهرجان "الأخوة الإنسانية" السنوي، في إطار التعاون مع اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

ويعقد المهرجان في الرابع من فبراير كل عام، احتفالاً باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة.

ويخلد هذا اليوم ذكرى توقيع وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية يوم 4 فبراير عام 2019.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، إن وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية تعد إنجازا كبيرا لجهود ودور الإمارات المقدر على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن المهرجان سيستمر حتى الثامن من فبراير، بمشاركة بارزة لشخصيات عالمية وعربية، وكافة الجهات الاتحادية بالدولة.

وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، أن تنظيم هذا المهرجان ينطلق من اعتزاز كبير بما تجسده وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية من عبقرية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال وزير التسامح والتعيش، إن الشيخ محمد بن زايد قام بالجهد الأكبر في سبيل إعداد وإطلاق هذه الوثيقة التاريخية من أرض الإمارات بحضور الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزير التسامح قوله إن هذه الوثيقة هي في واقع الأمر رسالة محبة وسلام من الإمارات إلى العالم، تدعو الجميع إلى التعارف والحوار والعمل معا من أجل تحقيق الخير والسعادة للإنسان، والتقدم والرخاء للمجتمع في كل مكان، كما تدعو إلى توحيد الجهود من أجل مكافحة التطرف والتشدد والتعصب والإرهاب على كل المستويات".

ويتضمن المهرجان عشرات المبادرات، والفعاليات على مدى خمسة أيام، والتي تتنوع بين المشاركات الحكومية والدولية والشبابية والرياضية والفكرية والبرامج التي تتعلق بالمرأة والأسرة والأطفال، وكذلك أصحاب الهمم، وغيرهم من فئات المجتمع.