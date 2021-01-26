كندا تتجه لفرض المزيد من الخطوات لتقييد السفر إلى الخارج بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - و كان ترودو، قال سابقا إن أحد الخيارات سيكون إلزام الركاب القادمين من الخارج بقضاء فترة حجر صحى لمدة 14 يوما فى فندق على نفقتهم الخاصة.
وبحسب "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وكالة خدمات الحدود الكندية التى اطلعت عليها "رويترز" أن كندا رحلّت 12.122 شخصا فى عام 2020 بزيادة 875 عن العدد فى العام السابق وهذا أكبر عدد من المرحلين منذ عام 2015 على الأقل.
وكانت كندا قد قررت تعليق عمليات الترحيل فى مارس، لكنها رفعت التعليق فى نهاية نوفمبر.
وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالى الإصابات بكورونا فى كندا يبلغ 754.751، أما إجمالى حالات الوفاة فتبلغ 19.301.
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