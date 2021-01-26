25 مصابًا خلال مواجهات بين الأمن ومتظاهرين فى طرابلس بلبنان

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإصابة 4 من عناصر الجيش اللبنانى وعنصر أمن، و20 شخصًا بعد مواجهات طرابلس.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، بإصابة 4 من عناصر الجيش اللبنانى وعنصر أمن، و20 شخصًا بعد مواجهات طرابلس. وكانت اشتباكات وقعت بين المتظاهرين وقوى الأمن، خلال محاولة محتجين اقتحام سرايا طرابلس شمالى لبنان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية.

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