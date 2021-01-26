رئيس الأركان الإسرائيلى يحذر من مخاطر العودة للاتفاق النووى مع إيران

جدة - نرمين السيد - حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى، أفيف كوخافى، اليوم الثلاثاء، من أن العودة إلى الاتفاق الدولى مع إيران حول برنامجها النووى سيكون سيئا ويجب عدم السماح بذلك، حسبما نقلت قناة "العربية".





وفى كلمة له خلال مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومى الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، قال كوخافى: "لو كان الاتفاق النووى من 2015 لا يزال ساريًا، لكانت إيران قادرة على التقدم نحو تطوير قنبلة نتيجة عدم وجود ضوابط ورقابة تمنعها من ذلك".

وأضاف: "أود أن أوضح موقفى فى هذا الإطار- العودة إلى الاتفاق النووى 2015 أو حتى التوصل إلى اتفاق مشابهًا ومعدلًا سيكون اتفاقًا سيئًا على المستويين العملى والاستراتيجى. لذا يجب عدم السماح لذلك"، لافتًا إلى أنه أصدر تعليماته إلى الجيش الإسرائيلى لوضع الخطط العملياتية إضافة إلى الخطط القائمة وتطويرها فى العام المقبل فيما يتعلق بإيران.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلى على أن قرار تنفيذ تلك الخطط يبقى فى يد المستوى السياسى بالطبع، لكن الخطط يجب أن تكون جاهزة على الطاولة، مضيفًا أن إيران لا تعتبر مشكلة إسرائيلية فحسب، بل مشكلة دولية لأنها تغذى الإرهاب فى العالم عامةً وفى الشرق الاوسط خاصة.

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أن المحور الشيعى ـ إيران وحليفها حزب الله ـ يشهد تباطؤ داخل سوريا "نتيجة العمليات المتواصلة التى ننفذها مع باقى المؤسسات الأمنية، موضحًا أن هذا التموضع لم ينتهى ولا توجد لدى الإيرانيين النية لوقفه، ولذلك نشاطاتنا ستتواصل العمليات والمعركة ما بين الحروب ستتواصل".

وحذر كوخافى من سيناريوهات صعبة للحرب حال وقوعها، قائلاً: "سنلتزم بالقانون الدولى، وسوف نحذر السكان فى لبنان أو فى غزة أو فى كل منطقة أخرى سنحذر وسنسمح لهم بالمغادرة".

واستطرد: "أحذر الآن السكان فى لبنان أو فى غزة أنه مع بدء التوتر سنسمح لكم بمغادرة المناطق التى تعرفون أنها مكتظة بالصواريخ، وفى ضوء ذلك ستشهد هذه المناطق هجمات مكثفة من قبلنا".

وتابع: " والواجب أن أذكر مواطنى إسرائيل أنه فى الحرب سيسقط هنا الكثير من الصواريخ، ولن يكون الأمر سهلًا، وسيكون ردنا بهجوم واسع".