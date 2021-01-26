رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة واشنطن بوست يقرر التقاعد

أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" ذائعة الصيت في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن قرار رئيس التحرير التنفيذي بالصحيفة، مارتن بارون، التقاعد بحلول نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك بعد قضائه 8 سنوات في الصحيفة.
ووسعت الصحيفة غرفة الأخبار الخاصة بها تحت قيادة بارون ومالك الصحيفة، جيف بيزوس - صاحب شركة أمازون - الذي اشترى الصحيفة مقابل 250 مليون دولار عام 2013، كما وسعت الصحيفة تغطيتها واستثمرت في عملياتها الرقمية وبات لديها الآن حوالي 3 ملايين مشترك رقمي، بزيادة ما يقرب من مليون مشترك عن العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي للصحيفة، فريد رايان، في مذكرة إلى الموظفين، إن "بارون أدار تحولًا رقميًا رائعًا وزاد عدد القراء والمشتركين في الصحيفة إلى مستويات غير مسبوقة".
وضم بارون البالغ من العمر 66 عامًا الكثير من الصحفيين للعمل بالصحيفة، حيث ازداد عدد الصحفيين خلال قيادته من 580 صحفيًا إلى أكثر من 1000 صحفي، وفازت الصحيفة بعشر جوائز بوليستر تحت قيادته.
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