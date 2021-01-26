روسيا تكشف تفاصيل أول محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن

أعلن قصر الرئاسة الروسي، الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن إجراء أول محادثة تليفونية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.
وقال الكرملين في بيان، إن المحادثة الهاتفية تمت في وقت سابق من اليوم، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضاف البيان: "تم إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن".
وتابع البيان: "هنأ فلاديمير بوتين جوزيف بايدن بمناسبة بدء عمله في منصب رئيس الولايات المتحدة وأشار إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيلبي مصالح كلا البلدين مع مراعاة مسؤولياتهم لدعم الأمن والاستقرار في العالم".
وأكد البيان أنه "تمت مناقشة سُبل التعاون لمكافحة الأزمات الصعبة، مثل جائحة كورونا، والمشاكل في المجالات الأخرى، بما فيها الخاصة بالتجارة والاقتصاد".
وأوضح البيان أنه تمت مناقشة القضايا الملحة لكلا البلدين والجدول الأعمال الدولي".
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