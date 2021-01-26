خطوات شحن شدات ببجي UC بطرق مجانية 100 % تصل إلى 1200 شدة يوميا

تعرف على افضل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا 2021 بطريقة رسمية 100% بخطوات سهلة وبسيطة، لكل يبحث على طريقة سليمة وغير محتالة لكى يكسب الكثير من الشدات في اللعبة للحصول على صناديق وجوائز كثيرة وأسلحة جديدة داخل اللعبة، حيث أيضا تعطى الشدات فرصه أن يرفع اللاعب من مستواه لكى يتنافس مع أصدقائه بكل حرفنة.

اشحن شدات ببجى مجانا

إذا كنت مبتدئي أو حتى محترف أليك ببجى موبيل افضل نصائح للاحتراف، يوجد الكثير من النصائح الجديدة الذي جعلت الكثير محترفين بفضل هذه النصائح، كونت لعبة ببجى قاعدة جماهيرية كبيرة جدا في السنوات الأخير بين الشباب والبنات الكبار منهم والصغار في جميع أنحاء العالم اصبح الجميع يلعبها ويتنافسون عليها تعرف أيضا على كيفية تحميل ببجى الكورية لكى تستمتع بالجوائز وخرائط غير موجودة في النسخة الأصلية.

خطوات شحن شدات الـ UC

هذه الطريقة مجربة شخصيا عن طريق هذا البرنامج وقد قمت بشحن لي ولأصدقائي عبر الخطوات الأتية:

أولا فتح جوجل بلاي والبحث عن هذا البرنامج (pop star magic ).

قم بتحميل البرنامج وانتظر قليل حتى يتم تثبيت.

هذا البرنامج يعمل على تجميع النقاط ثم يتم تحويل هذا النقاط إلى دولارات في بطاقة من جوجل بلاى،

ثم بعدها شراء بها الشدات بكل سهول في خلال ثواني.

سوف تحصل فورا على 300 نقطه فور دخولك على البرنامج.

أولا قوم بفتح البرنامج واضغط على كلمه invite.

ثم ادخل هذا الكود RGDUC4C واضغط على get وسوف تحصل على اكثر من 1200 نقطه.

ولكى تحصل على نقاط اسرع قوم بدعوة أصدقائك وتبادلوا الاكواد لكى تستفادوا جميعا وتحصلون على عدد كبير من النقاط في اسرع وقت.

ويوجد أيضا المزيد من الطرق لكسب النقاط في هذا البرنامج لشراء بطاقه جوجل مثل مشاهدة الإعلانات، ولف العجلة الدوارة حيث يمكن مضاعفه رصيد وغيرها عند مشاهدة الإعلانات وغيرها.

وبعد أن تحصل على النقاط ولكى تشتري بطاقه جوجل بقيمه 10 دولار يجب اتباع الخطوات الأتية: