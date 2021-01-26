الاستخبارات المغربية تحبط مخططًا لداعش فى نيويورك

جدة - نرمين السيد - تمكنت السلطات الأمريكية من القبض على جندى أمريكى ينتمى لتنظيم داعش الإرهابى، كان خطط لتنفيذ تفجيرات فى ولاية نيويورك، وذلك بناء على معلومات أمنية قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى المغربية "DGST".





وقالت مصادر أمريكية، إن السلطات الفيدرالية ألقت القبض على جندى بتهم تتعلق بالإرهاب، لمحاولته مساعدة داعش فى قتل جنود أمريكيين فى الشرق الأوسط، والتخطيط لتنفيذ اعتداء على النصب التذكارى ومتحف ضحايا 11 سبتمبر فى مدينة نيويورك. ووفقا لما مقله موقع "هسبرس" الإلكترونى المغربى، فإن المخابرات المغربية نبهت واشنطن فى سبتمبر الماضى إلى التحركات المشبوهة للجندى كول بريدجز، مؤكدًا أن الجهاز الاستخباراتى المغربى كان له الفضل فى كشف أنشطة الجندى بالجيش الأمريكى، بريدجز، على الإنترنت. وأعلنت المدعية الفيدرالية لمدينة مانهاتن، أن السلطات الأمريكية الجندى المتهم، الثلاثاء الماضى، فى جورجيا، بتهم التآمر لتفجير نصب 11 سبتمبر، فى مدينة نيويورك، ومهاجمة جنود أمريكيين فى الشرق الأوسط.

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