واشنطن تخطط لإقامة قواعد عسكرية جديدة على البحر الأحمر

وبحسب الوكالة، وصف الجيش الأمريكى هذه الخطط بأنها "للطوارئ"، إلا أن الجيش قال إنه اختبر فعلاً إفراغ شحنات وشحنها برًا من ميناء ينبع السعودى الذى يعتبر خطاً مهماً لنقل النفط.
وبحسب التقرير، فإن استخدام ميناء ينبع وقواعد جوية عسكرية فى تبوك والطائف على طول البحر الأحمر، سيعطى الجيش الأمريكى خيارات على طول المعبر البحرى الذى يتعرض لهجمات مستمرة من الجماعة الحوثية فى اليمن.
ومن جانبه، أوضح الناطق باسم القيادة المركزية الكابتن بيل إربان، أن عملية التقييم للأماكن تجرى منذ عام، مضيفًا أنها جاءت نتيجة الهجمات التى تعرضت لها المنشآت النفطية السعودية فى سبتمبر 2019، حيث وجهت الولايات المتحدة والسعودية أصابع الاتهام إلى إيران فى الوقوف وراء هذه العمليات الإرهابية.
وحسبما نقلت "أسوشيتيد برس"، قال إربان: "هذه خطط عسكرية حكيمة تسمح بالحصول على منافذ مشروطة فى حالة الطوارئ، وليست استفزازية بأى حال، ولا هى توسيع للحضور الأمريكى بالمنطقة أو المملكة العربية السعودية تحديدًا".
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