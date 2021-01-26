قطع الإنترنت عن عدد من أحياء العاصمة الهندية بسبب احتجاجات 

أمرت وزارة الداخلية الهندية، اليوم الثلاثاء، بقطع خدمات الإنترنت عن عدد من أحياء العاصمة نيودلهي مؤقتا على خلفية احتجاجات ينفذها مزارعون.

وجاء في نص الأمر أنه "حرصا على استتباب الأمن العام ومنع وقوع أي طوارئ فمن الضروري ومن المجدي التوجيه بقطع خدمات الإنترنت مؤقتا عن مناطق سينغهو وغازيبور وتيكري وموكاربا تشوك ونانغلوي والمناطق المتاخمة لها من أراضي نيودلهي العاصمة".

وأشارت الوزارة أن قرار قطع الإنترنت عن المناطق المذكورة يسري مفعوله حتى منتصف ليل اليوم الثلاثاء.

ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، تشهد العاصمة الهندية مظاهرات للمزارعين المحتجين على مشاريع القوانين الجديدة التي تسمح لملاك الأراضي عقد صفقات مع شركات زراعية لتسويق المحاصيل المستقبلية بأسعار متفق عليها مسبقا، إضافة إلى السماح لهم ببيع منتجاتهم خارج الأسواق الحكومية.

ويقول زعماء المعارضة ومنظمات المزارعين الكبيرة إن مشاريع القوانين المذكورة ستوقف شراءات الحبوب بأسعار مضمونة وتؤدي إلى استيلاء المؤسسات الكبيرة على المزارع.

ووردت سابقا تقارير عن مقتل أحد المزارعين على الأقل وإصابة عدد من أفراد الشرطة بجروح جراء الاحتجاجات.