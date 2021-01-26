بايدين يثير أزمة العنصرية في أمريكا ويشدد على ضرورة مواجهتها

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ضرورة مواجهة أزمة العنصرية التي تسببت في إحداث اختلال في المساواة بالولايات المتحدة.
وقال "بايدن"، في مؤتمر صحفي له بالبيت الأبيض قبيل توقيع عدة قرارات تنفيذية، إن "أفكار تفوق العرق والعنصرية منتشرة لدى بعض الأمريكيين البيض وعلينا مواجهة ذلك".
وأضاف "علينا أن نواجه نظريات تفوق العرق الأبيض ونعمل على تحقيق المساواة بين كل الأمريكيين".
وتحدث بايدن عن حادث اقتحام مبنى الكونجرس قائلًا: "ما وقع في الكابيتول أثار حفيظة كل الأمريكيين".
وجدد الرئيس الأمريكي إدانة مهاجمة أشخاص من دعاة تفوق العرق الأبيض لمبنى الكونجرس، مشددًا على ضرورة معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي.
ومن المقرر أن يوقع بايدن عدد من القرارات التنفيذية تتعلق بالقضاء على العنصرية وإصلاح السجون والإسكان.
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