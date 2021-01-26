إصابات كورونا تتجاوز 100 مليون شخص حول العالم

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد 19"، في جميع أنحاء العالم 100 مليون إصابة، بينها أكثر من 25 مليونا في الولايات المتحدة وحدها. بحسب إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز".
وأشارت الجامعة إلى أن هناك 14 دولة فقط في العالم يزيد عدد سكانها عن 100 مليون نسمة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مجموعة البنك الدولي.
تأتي تلك الأرقام بعد أكثر من عام بقليل منذ تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ووهان، الصين، في 31 ديسمبر 2019.
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء إن المملكة المتحدة تجاوزت 100 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.
وقال: "من الصعب حساب الحزن المتضمن في تلك الإحصائية القاتمة".
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