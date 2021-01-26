نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بايدن: يجب معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن سلسلة من الأوامر التنفيذية لتعزيز المساواة العرقية بين المواطنين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأكد أنه يجب معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي، متابعًا: "علينا مواجهة العنصرية في الولايات المتحدة الأمريكية".

