أخبار اليمن : جريحان بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب

جريحان بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب
أصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي غارات جوية على مأرب.
وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها على مواطنين اثنين في منطقة جرعاء بمديرية منبه ما أدى إلى إصابتهما بجروح بليغة، واستهدف الطيران مديرية الظاهر بـ7 غارات جوية.
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 5 غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية جبل مراد في مأرب.
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