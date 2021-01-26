بايدن لـ بوتين: قلقون من الأنشطة الروسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان أصدره البيت الأبيض، فقد "جرت اليوم الثلاثاء أول محادثة هاتفية بين جو بايدن منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة والرئيس الروسى فلاديمير بوتين".

وفى إفادة يومية، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى، إن "بايدن تحدث عن القلق إزاء أنشطة روسية منها معاملة المعارض المسجون أليكسى نافالنى"، مضيفة أنه من الموضوعات التى تناولها الزعيمان اقتراح بايدن تمديد معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية مع روسيا لخمس سنوات.

كما شدد بايدن على دعم واشنطن "القوى لسيادة أوكرانيا" فى وجه الاعتداءات الروسية المستمرة.

وفى بيان آخر، قال الكرملين إن "الزعيمين تحدثا هاتفيًا، اليوم الثلاثاء، بعد التوصل لاتفاق لتمديد معاهدة نيو ستارت".