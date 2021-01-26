رئيس المفوضية الأوروبية تطالب بكبح شبكات التواصل الاجتماعى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الولايات المتحدة بكبح جماح شبكات التواصل الاجتماعى العملاقة، مشددة على ضرورة وضع مدونة سلوك عالمية تستند إلى القيم الغربية، لتنظيم عمل هذه الشركات.





وفى مداخلة لها بإحدى حلقات النقاش بالمنتدى الاقتصادى العالمى، اليوم الثلاثاء، قالت فون دير لاين، إن "النموذج الاقتصادى لمنصات الإنترنت العملاقة يؤثر ليس فقط على المنافسة الحرة والعادلة، وإنما أيضًا على ديموقراطياتنا وأمننا وجودة معلوماتنا".

وأضافت فون دير لاين فى المؤتمر الذى عقد عبر الإنترنت، إنه على شركات الإنترنت تحمل المسؤولية عن كيفية نشر وترويج وحذف المحتوى الذى ينشر على منصاتها.

وأضافت، أنه على سبيل المثال لا يجب أن يتوقف قرار موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" غلق حساب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أثناء اقتحام أنصاره لمبنى الكونجرس الأمريكى فى وقت سابق من الشهر الحالى، على أساس قواعد وتقييم الموقع فقط.

وتشارك نحو 200 شخصية اقتصادية وسياسية عالمية فى مناقشات المنتدى الاقتصادى العالمى الذى يبحث التحديات التى تواجه العالم خلال عام جائحة كورونا.