الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز مستوى 100 مليون حالة 

تجاوزت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العالم، اليوم الثلاثاء، مستوى 100 مليون حالة.

بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" بلغ في العالم حتى الآن 100032461، بينها 2149818 وفاة، ما يساوي نحو 2.15% من إجمالي الحالات المسجلة.

وبحسب الجامعة، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بـ25362794 حالة، لتأتي الهند في المركز الثاني بـ10676838 حالة، بينما تحتل البرازيل الموقع الثالث بـ8871393 حالة، لتليها روسيا في المرتبة الرابعة بـ3716228 حالة.

كما تعتبر الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث حصيلة ضحايا الجائحة الذين بلغ عددهم في البلاد 423010 أشخاص، وتحتل البرازيل المركز الثاني بـ217664 وفاة، والهند الموقع الثالث بـ153587 حالة، لتليها المكسيك بـ150273 وفاة.

بدورها، تشير معطيات موقع "Worldometers" إلى أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى مستوى 100630407، بينها 2160340 وفاة (نحو 2.15%) و72582562 شفاء (72.13%).