شرطة الكابيتول: اقتحام الكونغرس أظهر إخفاقات أمنية كبيرة 

قدمت القائمة بأعمال رئيس شرطة الكابيتول، اعتذارها من الكونغرس لعدم استخدام القوة اللازمة لوقف اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير، معترفة بأن الشرطة أظهرت إخفاقات أمنية كبيرة.
شرطة الكابيتول: اقتحام الكونغرس أظهر إخفاقات أمنية كبيرةبايدن: محاكمة عزل ترامب يجب أن تحدث
وخلال إحاطة مغلقة اليوم الثلاثاء لأعضاء لجنة المخصصات في مجلس النواب، اعترفت يوغاناندا د. بيتمان، التي لم تكن مسؤولة عن الوكالة في وقت أعمال الشغب، بأن وزارة الداخلية كانت تعلم أن هناك "احتمالا قويا لوقوع أعمال عنف"، مؤكدة أن "الشرطة فشلت في اتخاذ الخطوات المناسبة لمنع الهجوم الإرهابي".
وقالت بيتمان إنه تم الاتصال بمجلس شرطة الكابيتول، الذي كان يتألف من ثلاثة أعضاء، بشأن إحضار عناصر الحرس الوطني إلى العاصمة قبل 6 يناير، لكنهم رفضوا هذا الطلب قبل يومين، كما تأخر وصول الحرس الوطني لأكثر من ساعة بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول.
وأضافت: "فشلت شرطة الكابيتول في تلبية معاييرها وأنا هنا لتقديم اعتذاري نيابة عن القسم".
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