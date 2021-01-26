مددت البرازيل اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات الجوية من المملكة المتحدة وفرضت حظرا جديدا على القادمين من جنوب إفريقيا.
وبحسب "سبوتنيك"، جاء في بيان نشر في صحيفة حكومية أن "الرحلات الدولية إلى البرازيل ، التي تغادر أو تمر عبر المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، محظورة مؤقتًا".
كما أوقفت السلطات تصاريح الصعود إلى الطائرة للأشخاص الذين وصلوا من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا أو كانوا هناك أثناء العبور خلال الـ 14 يومًا الماضية. سيؤدي عدم الامتثال للقاعدة الجديدة إلى ترحيل الراكب إلى بلد المنشأ.
وتأتي البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد -19، بعد الولايات المتحدة والهند. وسجلت الدولة أكثر من 8.8 مليون حالة إصابة بالمرض وأكثر من 217 ألف حالة وفاة.
في ديسمبر ، أبلغت المملكة المتحدة منظمة الصحة العالمية عن متغير كورونا المتحور، والذي يُقال إنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70 في المائة من سلالات فيروس كورونا الأخرى على الرغم من أن السلالة الجديدة لم تثبت أنها أكثر مسببة للأمراض، إلا أن العديد من البلدان أغلقت حدودها وعلقت السفر مع المملكة المتحدة. لكن عمليات الإغلاق حتى الآن لم تمنع التوتر من التسلل إلى عشرات الدول.
وتم اكتشاف سلالة متحولة أخرى في جنوب إفريقيا في نفس الوقت تقريبًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تحظر الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا وتمدد تعليقها مع بريطانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.