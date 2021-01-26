شاهد.. نائبة بايدن تتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، حصلت كامالا هاريس وزوجها دوج إمهوف على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، في المعاهد الوطنية للصحة.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد لحظة تلقي هاريس للجرعة الثانية من لقاح موديرنا الذي يتم أخذه على مرتين.

وكانت هاريس، قد حصلت على الجرعة الأولى من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا في 29 ديسمبر الماضي.