نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل تسجل 61963 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، عن تسجيلها 61963 إصابة و1214 وفاة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع كبيرة لكلا المؤشرين مقارنة مع البيانات السابقة.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 61963، ليصل العدد الإجمالي إلى 8933356 حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في البرازيل يوم 22 يناير 56552 حالة، وفي 23 يناير 62334، وفي 24 يناير 28323، وفي 25 يناير 26816.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 1214 وفاة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 218878 شخصا.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات بالفيروس في البرازيل يوم 22 يناير 1096 حالة، وفي 23 يناير 1202، وفي 24 يناير 592، وفي 25 يناير 627.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.