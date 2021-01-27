vivo x60 pro plus سعر ومواصفات موبايل فيفو اكس 60 برو بلس في السعودية: أعلنت شركة vivo الصينية عن هاتف vivo x60 pro plus، أقوي هاتف من سلسلة x60 من شركة vivo ويأتي الهاتف بعد إطلاق هواتف vivo x60 pro و vivo x60، ويأتي الهاتف في فئة الفلاجشيت لقوة إمكانياتة ومواصفاتة العالية، وظهرت شركة vivo بجدارة في سوق الهواتف المحمولة في عام 2020، وقد أطلقت شبكة vivo العديد من الهواتف المحمولة الجديدة في الفئة الإقتصادية وفئة الفلاجشيب والآن شركة vivo تنافس شركة أوبو وهواوي، وفي مقالنا هذا علي موقع ثقفني سوف نعرض عليكم مواصفات وسعر موبايل vivo x60 pro plus.

المعالج: يأتي الموبايل بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 بمعمارية 5 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع Adreno 660.

يأتي الموبايل بمعالج من شركة كوالكوم من نوع سناب دراجون 888 بمعمارية 5 نانوميتر، ويأتي بمعالج رسوميات من نوع Adreno 660. الشاشة: تأتي شاشة موبايل فيفو اكس 60 برو بلس من نوع AMLED بحجم 6.56 بوصة بدقة FHD+، وتغطي الشاشة بنسبة 89% من الواجهة الأمامية للهاتف.

تأتي شاشة موبايل فيفو اكس 60 برو بلس من نوع AMLED بحجم 6.56 بوصة بدقة FHD+، وتغطي الشاشة بنسبة 89% من الواجهة الأمامية للهاتف. الذاكرة: يتوفر الهاتف بنسختين، نسخة تأتي بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، وتتوفر نسخة تأتي بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، ولا يدعم الهاتف منفذ خاص بذاكرة تخزين إضافية.

يتوفر الهاتف بنسختين، نسخة تأتي بذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، وتتوفر نسخة تأتي بذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا رام، ولا يدعم الهاتف منفذ خاص بذاكرة تخزين إضافية. الكاميرا الخلفية: يأتي الموبايل بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت رقمي للصور، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل وهي عبارة عن عدسة للتقريب البصري 5x، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 32 ميجابكسل وهي للتقريب البصري 2x، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية واسعة، وتدعم فلاش ليد مزدوج، وتدعم الكاميرات التصوير بتقنية 8K وبتقنية 4K.

يأتي الموبايل بكاميرا خلفية رباعية، وتأتي الكاميرا الأساسية للهاتف بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت رقمي للصور، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل وهي عبارة عن عدسة للتقريب البصري 5x، وتأتي الكاميرا الثالثة بدقة 32 ميجابكسل وهي للتقريب البصري 2x، وتأتي الكاميرا الرابعة بدقة 48 ميجابكسل، وهي كاميرا خاصة للتصوير بزاوية واسعة، وتدعم فلاش ليد مزدوج، وتدعم الكاميرات التصوير بتقنية 8K وبتقنية 4K. الكاميرا الأمامية: تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجابكسل وتأتي علي شكل ثقب في منتصف الشاشة من أعلي ويطلق عليها مسمي infinity-o، وتدعم التصوير بتقنية 4K.

تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجابكسل وتأتي علي شكل ثقب في منتصف الشاشة من أعلي ويطلق عليها مسمي infinity-o، وتدعم التصوير بتقنية 4K. الشبكات: يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G وشبكات الجيل الثالث 3G وشبكات الجيل الرابع 4G وشبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني 2G وشبكات الجيل الثالث 3G وشبكات الجيل الرابع 4G وشبكات الجيل الخامس 5G، ويدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من نوع Nano Sim. البطارية: يأتي الموبايل ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، ويأتي بمنفذ شحن من نوع USB Type-C.

يأتي الموبايل ببطارية بسعة 4200 ميللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، ويأتي بمنفذ شحن من نوع USB Type-C. الواجهة ونظام التشغيل: يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد 11، وبواجهة مستخدم من نوع originOs 1.0.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل من أندرويد 11، وبواجهة مستخدم من نوع originOs 1.0. ألوان الموبايل: يتوفر موبايل فيفو اكس 60 برو بلس باللون البرتقالي والأزرق الداكن.

مواصفات موبايل vivo x60 pro plusسعر موبايل vivo x60 pro plus

يأتي السعر العالمي لموبايل فيفو اكس 60 برو بلس للنسخة 128 جيجا ذاكرة تخزين مع 8 جيجا رام بسعر 773 دولار، وبسعر 928 دولار للنسخة 256 جيجا ذاكرة تخزين مع 12 جيجا رام.

ولا يتم نزول الهاتف بالأسواق السعودية ولا الأسواق المصرية، وسوف نوافيكم بالأسعار حين نزول الهاتف بالأسواق العربية.