طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442 عبر موقع فارس

العلاوة السنوية ، يبحث الكثير من العاملين في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف العلاوة السنوية للموظفين ، حيث قامت الحكومة في المملكة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بتقديم حوافز وعلاوات جديدة للموظفين المستحقين العاملين في الإدارات التعليمية في مختلف مدن المملكة، ويمكن الاستعلام عن العلاوة عن طريق الدخول إلى موقع فارس الإلكتروني عن طريق الأنترنت، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة ورابط الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين العاملين في وزارة التربية والتعليم السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

موعد العلاوة السنوية 1442

تقدم الحكومة السعودية العلاوة السنوية للمعلمين العاملين في القطاع التعليمي تقديرا لجهود المعلمين عن حصيلة عملهم طوال العام، وتقدم العلاوة بناءا على سلم الرواتب الجديد الخاص بالمعلمين، ويتم منح الموظف الدرجة الأعلى من الدرجة التي يعمل بها في الوقت الحالي حيث يتم ترقيته في كل عام على درجة أعلي في نفس المرتبة الوظيفية التي يعمل بها، قبل حدوث التعديلات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية السعودية كانت تصرف رواتب المعلمين في شهر محرم، ولكن بعد التعديلات قامت وزارة الخدمة المدنية بتغيير موعد صرف العلاوة 1422 لتصرف مع راتب شهر يناير الجاري يوم 27/1/2021 ميلاديا .

طريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية 1442

يمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية للموظفين عن طريق الدخول إلى موقع فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني عن طريق الأنترنت بإتباع هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول إلى موقع فارس الرسمي عن طريق الأنترنت .

الرسمي عن طريق الأنترنت . أنقر على خيار ( الخدمة الذاتية الموجود في الصفحة ) .

يجب على المعلم كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح .

أنقر على خيار ( الرواتب والبدلات ) .

ثم النقر على خيار ( تعريف بالراتب ) .

وأخيرا الضغط على ( كشف علاوة العام الجاري ) .

سوف تظهر صفحة يوجد بها موعد العلاوة وقيمة العلاوة وكل ما يخص راتب المعلم .

شروط صرف العلاوات السنوية للمعلمين 1442

يوجد بعض الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم السعودية لصرف العلاوة للموظفين العاملين في الإدارات التعليمية، وهذه هي الشروط :

يجب علي المعلم حضور جميع التدريبات التي عقدت إثناء فترة خدمته .

يجب أن يكون مر على المعلم في وظيفته 10 سنوات أو أكثر .

يتم صوف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين المستحقين بشرط إنهاء خدمته الوظيفية على أكمل وجه .

أسباب ايقاف العلاوة السنوية للموظفين

قامت وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن أسباب توقف العلاوة للمعلمين، وقيمة العلاوة التي تصرف هي تبدأ من 300 ريال سعودي كحد ادني 640 ريال سعودي كحد أعلي بناءا على زيادة العلاوات التي تمت في السابق، وبناءا على سلم الرواتب ودرجة المعلم الوظيفية التي يعمل بها، وهذه هي أسباب توقف صرف العلاوة :

يتم وقف صرف العلاوة في حالة تقييم أداء الموظف إلى المستوي المرضي .

يتم وقف صرف العلاوة في حالة عدم أمتلاك رخصة مهنية أو إذا كانت منتهية الصلاحية .

يتم توقف صرف العلاوة في حالة عدم تجديد الرخصة المهنية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم رابط وطريقة الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين عن طريق موقع فارس الخدمة الذاتية الإلكتروني .