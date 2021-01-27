الشيوخ الأمريكي يقر تعيين بلينكن وزيرا للخارجية

الشيوخ الأمريكي يقر تعيين بلينكن وزيرا للخارجيةصادق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية بعد 6 أيام من تولي الرئيس الجديد جو بايدن منصبه.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن بلينكن حصل على تأييد 78 عضوا مقابل 22، في غالبية تجاوزت الى حد بعيد ما سبق أن ناله سلفاه الجمهوريان ريكس تيلرسون (56) ومايك بومبيو (57)، ما يعني أن العديد من أعضاء المجلس الجمهوريين أيدوا تعيينه.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادقت الليلة الماضية، على تسمية بلينكن وزيرا جديدا للخارجية في إدارة الرئيس جو بايدن.. حيث صوت 15 عضوا في اللجنة لصالح بلينكن، بينما عارض 3 أعضاء فقط تعيينه في المنصب.

وقبيل التصويت.. أعلن رئيس كتلة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية جيم ريش، رفضه عودة الولايات المتحدة الى الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني، الأمر الذي يرغب فيه الرئيس الديمقراطي الجديد ووزير خارجيته.

وأوضح ريش أنه في ما يتجاوز هذا الملف الشائك، "لم تسجل سوى تباينات قليلة وربما معدومة في شأن العديد من المواضيع التي ناقشناها".. مؤكدا أنه صوت لصالح بلينكن.

وقال ريش "نحتاج الى وزير للخارجية، إنه الشخص المناسب".

فيما اعتبر زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن بلينكن هو "الشخص المناسب لتعزيز موقع أمريكا على الساحة العالمية".

وقال شومر: "طوال 4 أعوام، أضعف ترامب تحالفاتنا وشوه سمعة أمريكا في الخارج.. علينا أن نعيد تأكيد تمسكنا بحلف شمال الأطلسي والتحالفات الأخرى عبر العالم".

الجدير ذكره أن بلينكن كان قد وعد أمام مجلس الشيوخ الاسبوع الماضي ب"إحياء" التحالفات التي تلاعب بها الرئيس الجمهوري السابق وإعادة الولايات المتحدة الى الصدارة على الصعيد الدولي.