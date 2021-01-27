أخبار اليمن : عواقب سلبية خطيرة لقلة النوم.. احذرها!

عواقب سلبية خطيرة لقلة النوم.. احذرها!أظهرت نتائج التجارب التي أجراها علماء جامعة أوهايو الأمريكية، أن لقلة النوم عواقب سلبية خطيرة على الصحة.

ويفيد موقع الجامعة الرسمي، إلى أن عدد المشتركين في التجارب زاد عن 30 ألف رياضي. وقد حلل الخبراء بيانات عن تطور حالتهم الصحية. واتضح للباحثين أن معظم الرياضيين اشتكوا من الدوخة وعدم تحمل الضوء الساطع وزيادة التعب والصداع النصفي.

ووفقا للباحثين، هذه الأعراض النموذجية تظهر بعد الإصابة الجمجمية المخية. ولكن المشتركين في التجارب لم يسبق لأي منهم أن تعرض لمثل هذه الإصابة. وقد توصل الباحثون من خلال هذه الدراسة، إلى استنتاج يفيد بأن الخطر يكمن في قلة النوم الليلي بصورة دورية منتظمة.

ويشير الباحثون، إلى أنه إلى جانب التوتر النفسي، الذي يعاني منه الناس، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. بالإضافة إلى هذا، يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى فقدان التركيز، وفق "روسيا اليوم".

يذكر أن الدكتورة إيرينا زافالكو أخصائية علم النوم في مركز كازاريان الروسي لطب الصرع والأعصاب، سبق أن أعلنت، أن الأرق وقلة النوم وسوء النوم تؤثر سلبا في منظومة مناعة الجسم، ما يجعل الإنسان ضعيفا أمام الأمراض المعدية. كما أن مشكلات النوم تؤدي إلى اضطراب عمل القلب والأوعية الدموية وعملية التمثيل الغذائي، ما يسبب زيادة الوزن والسمنة. كما أن قلة النوم تسبب عدم استقرار الحالة النفسية على المدى القصير، حيث ينخفض الاهتمام ويتدهور الانتباه ويسوء المزاج. وأما على المدى الطويل فيزداد خطر القلق والاكتئاب.