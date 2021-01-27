قبل اللقاء الحاسم.. الأحمر الناري يوجه رسالة خاصة للجماهير

مهمة باتت صعبة على الورق وبتوقعات النقاد، لكن بتوالي المباريات تزداد آمال المصريين في تحقيق منتخب بلادهم لإنجاز تاريخي رغم الظروف الاستثنائية التي تقام خلالها البطولة على الأراضي المصرية، وكانت نتيجتها غياب اللاعب رقم 8 عن الفريق المصري، وهو الجمهور.

وفي تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، يوجه قائد المنتخب المصري أحمد الأحمر رسالة خاصة للجمهور، كما يكشف استعدادات الفريق قبل لقائه أمام بطل العالم والمرشح الأول للبطولة، منتخب الدنمارك.

ويقول الأحمر للجمهور المصري: "نفتقد مساندتكم من المدرجات، لكن نقدر دعمكم منذ بداية المونديال، وسنبذل أقصى مجهود ممكن في اللقاءات القادمة، التي تمثل كل مباراة فيها ملحمة خاصة، يمكننا خلالها كسر التوقعات، وأن نكون الحصان الأسود للبطولة، وكل ما نطلبه منكم حاليًا هو الدعاء لنا بالتوفيق، والوصول إلى أبعد مكان في المونديال".

وفي سياق التعرف على استعدادات الفريق، يوضح الأحمر: "الدنمارك منتخب قوي، وسنكون في مهمة صعبة أمامه، لكننا منذ بداية المونديال، نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، ونقوم بتحليل نقاط القوة والضعف لدى الخصوم، لنقدم أفضل أداء ممكن في كل لقاء، وستكون مباراة الدنمارك مثل أي لقاء سابق في البطولة، ونسعى لإسعاد الملايين، فربما تكون المدرجات خالية، لكننا نشعر بوجود الجمهور في كل ملحمة نخوضها نحو اللقب".

حلم بلا حدود

جدير بالذكر، أن منتخب الدنمارك هو الفائز بالنسخة الأخيرة من المونديال التي أقيمت على أرضه، كما يضم عديد من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم: أفضل لاعب في العالم ميكيل هانسن، وأفضل حارس في العالم نيكولاس لاندين.

كما يشير الأحمر إلى دور كبار اللاعبين داخل الفريق لتخفيف الضغوطات على بقية عناصر الفريق خاصةً الناشئين الذين يشاركون للمرة الأولى مع المنتخب الأول، "كان هدفنا الأول هو الوصول إلى دور الـ8 من البطولة، لأننا أصحاب الأرض ولا يمكن ألا نكون ضمن الثمانية الكبار في المونديال، لذا كنا نقاتل أمام سلوفينيا، واستطعنا العودة خلال الشوط الثاني من المباراة لنكون أحد المتأهلين إلى ربع النهائي".

وردًا على "أزمة الدقائق الأخيرة"، حيث تمكن منتخبا السويد وسلوفينيا من العودة أمام المنتخب المصري خلال الدقائق الأخيرة في كلا اللقائين، يقول قائد المنتخب المصري: "إلغاء المسابقة المحلية وعدم خوض الفريق لمباريات ودية قوية قبل البطولة بسبب جائحة كورونا، صنع الفارق في المستوى بين منتخبنا والمنتخبات الأخرى وبالأخص الأوروبية منها من حيث الجاهزية، ونحاول تعويض هذا الفارق ببذل كل نقطة عرق ممكنة خلال المباريات والمقاتلة على الفوز، وهذا ما ساعدنا في الوصول إلى هذا الدور المتقدم من البطولة".

ويشار إلى أن المنتخب المصري لكرة اليد لم يخض أي لقاء ودي قبل البطولة أمام فرق التصنيف الأول في اللعبة.

وفي مونديال اليد 2019، قابل المنتخب المصري نظيره الدنماركي "صاحب الأرض والجمهور"، ضمن منافسات الدور الرئيسي، ونجح الفراعنة في تقديم أداء مميز أمام حامل اللقب في تلك النسخة رغم الخسارة بنتيجة 26 مقابل 21 لصالح المنتخب الأوروبي.

ويختم الأحمر حديثه لسكاي نيوز عربية: "نملك لاعبين "رجالة"، وسنقدم ما علينا وأكثر في لقاء الدنمارك، وبتوفيق الله يمكننا الوصول إلى الدور القادم من البطولة، وفي النهاية لا يوجد للحلم حدود".