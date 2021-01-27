الجيش السوري يقتل مجموعة إرهابية اعتدت على حافلات شرقي البلاد

قضت إحدى وحدات من الجيش السوري العاملة بدير الزور، اليوم الثلاثاء، على مجموعة إرهابية اعتدت، قبل أيام، على حافلات عدة للمدنيين والعسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقتي الشولا وكباجب.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال أحد القادة الميدانيين في الجيش السوري، إن العملية "تمت بعد تمشيط البادية المحاذية للطريق الدولي دير الزور-تدمر حيث تم استطلاع تحركات لفلول الإرهابيين بين منطقتي الشولا وكباجب شرقي البلاد.

ولفت القائد إلى أنه تم استهدافهم من قبل القوات لتقضي على 5 إرهابيين وتدمر لهم /بيك آب/ رباعي الدفع مزودًا برشاش ثقيل.

وكانت مجموعة من فلول الإرهابيين المنتشرين في دير الزور اعتدت عدة مرات على حافلات وسيارات للمدنيين والعسكريين خلال الشهر الجاري كان آخرها أول أمس، حيث تعرضت حافلة تقل عسكريين على طريق دير الزور-تدمر في منطقة المالحة-الشولا لإطلاق نار من جنوب الطريق من مجموعة إرهابية قادمة من منطقة التنف ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين وإصابة 10 آخرين.