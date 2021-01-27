بايدن: شراء 200 مليون جرعة إضافية من لقاحي فايزر وموديرنا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إدارته اكتشفت أن برنامج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مستوى أسوأ مما توقعوه.
وأضاف بايدن في كلمة له، أن إدارته طلبت 200 مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من شركتي فايزر وموديرنا.
وأشار إلى أنه سيتم تطعيم ملايين الأمريكيين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بوتيرة أسرع من المتوقع.
ولفت بايدن إلى أنه مضى أقل من أسبوع، لكن إدارته تعمل بجد في القتال لاحتواء فيروس كورونا.
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