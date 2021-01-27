قروض بدون ضمانات بأقل راتب وأطول فترة سداد للمواطن والمقيم تصل إلي 1.500.000 ريال من بنك Saib

البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية يعد من أهم بنوك المملكة نظراً للدور البارز الذي يقدمه لخدمة المواطنين والمقيمين داخل المملكة، حيث يتم تقديم عدة خدمات مصرفية تنافسية مع عدة بنوك داخل المملكة، ومن أبرز التعاملات التي عليها إقبال كبير من المواطنين والمقيمين هي خدمة التمويلات الشخصية التي يحتاج إليها الكثير من الأفراد لتحقيق بعض الأغراض الشخصية الهامة، فيقدم البنك السعودي للاستثمار تمويل شخصي للمواطنين السعوديين وكذلك صرف تمويل شخصي للوافدين إلى المملكة العربية السعودية، كما يتم صرف تمويل شخصي للمتقاعدين وفق شروط ميسرة، حيث يوفر برامج متعدد بشروط متنوعة لكي تناسب جميع المواطنين، وسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي للمواطنين السعوديين والوافدين إلى المملكة.

مواصفات وشروط الحصول علي تمويل شخصي للمواطنين السعوديين

مما لا شك فيه أن الحصول علي قرض شخصي سريع من البنك السعودي للاستثمار له الكثير من المزايا، من أهمها:

تتوافر سيولة نقدية متميزة لجميع التمويلات وتبدأ من مبلغ 50 ألف إلى مبلغ 1.500.000 ريال سعودي.

يهتم البنك السعودي للاستثمار بتوافر أحكام الشريعة الإسلامية عند صرف مبالغ التمويلات التي يحصل عليها كل عميل.

تتوافر إمكانية الحصول علي مبلغ تمويل أخر بعد أن يقوم العميل بسداد جزء نسبي من أول تمويل.

يوفر بنك saib نظام سداد مميز للتمويل من فترة 6 شهور وحتي 60 شهر.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 18 عام وان لا يزيد عمر العميل عن 60 عام، كما يجب أن يحصل العميل علي دخل شهري لا يقل عن 12000 ألف ريال، وأن يقضي العميل السعودي فترة شهر عمل بالعمل الحكومي وفتر ة عمل 3 شهور بأي جهة عمل خاصة.

مواصفات وشروط الحصول علي تمويل شخصي للوافدين الي المملكة



يتوافر سيولة نقدية عالية لجميع التمويلات وتبدأ من مبلغ 50 ألف إلى مبلغ 200.000 ألف ريال، ولا يتم الاشتراط الحصول علي موافقة الكفيل من أجل صرف مبلغ تمويل، ويتم سداد التمويل لفترة تصل 60 شهر، مع وجود إعفاءات من دفع قيمة الأقساط المتبقية في حالة العجز أو الوفاة لا قدر الله.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 23 عام وان لا يزيد عمر العميل عن 60 عام، كما يجب أن يحصل العميل علي دخل شهري لا يقل عن 10000 ألف، وأن يقضي العميل السعودي فترة سنة كاملة بأي جهة عمل حكومي أو عمل خاص داخل المملكة.

طلب التمويل والتعرف علي تفاصيل التمويل الشخصي للسعودي والمقيم

يمكن للعميل سعودي الجنسية أو العميل الوافد إلى المملكة طلب قرض بدون كفيل بالتقسيط من خلال الدخول علي الرابط التالي: بنك saib، وبعد الدخول علي موقع طلب التمويل يقوم كل عميل بتسجيل مبلغ التمويل الخاص به.